Договор «2+4» нарушен Берлином: База НАТО открылась в Восточной Германии Ирэн Орлонская21 октября в Ростоке, расположенном на востоке Германии, состоялась торжественная церемония открытия военно-морского командного центра НАТО.
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