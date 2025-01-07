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Бернарду о результатах «Сити»: «Потеря Родри – не оправдание, я дважды выигрывал АПЛ без него, де Брюйне много пропускал из-за травм. Мы играли не на своем уровне»

«Горожане» выиграли лишь 3 из 15 последних матчей. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков.

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