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Салливан: США не планируют направлять инструкторов или войска на Украину

Салливан: США не планируют направлять инструкторов или войска на Украину

Соединенные Штаты не планируют направлять инструкторов или войска на Украину. Соответствующее заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует ТАСС.

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Комментарии
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Любовь Головина
Зачем планировать, если все они уже давно там.
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