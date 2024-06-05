Салливан: США не планируют направлять инструкторов или войска на Украину

Соединенные Штаты не планируют направлять инструкторов или войска на Украину. Соответствующее заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует ТАСС.
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