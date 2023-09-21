В ООН "вдруг" заметили, что практически все санкции введены незаконно. А не посчитать ли нам нанесённый ущерб в таком случае

ООН, СПЧ - это международная организация, приняли резолюцию и что? А, ничего. Они нам санкции, а мы продаём титан. Наверное, это допустимо, например, мы продаём масло Казахстану, оно там дешевле, чем у нас, но приграничных районы не могу и его там купить, запрещено ввозить в Россию. СПЧ что говорит по этому поводу?

Гарибян Сусанна

Скоро все начнут повторять тоже самое, оно и понятно: своих ресурсов нет, а Российские закрыты для них. Сейчас новая волна кавида накроет Европу, а кто спасать будет, Россия под санкциями. Опять же, зима не за горами, а тепла нет, горячей воды с гулькин нос, и т.л. и т.п. А нам всё равно, мы выживем. Главное перестать жалеть эту гнилую Европу и заботится не о её населении подлом от рождения, а о своих гражданах. Закрыть границы для всех и жить для себя. В Европе у нас друзей нет. Мы под санкциями и слава Богу, вспомнили о своих интересах, развиваем промышленность, оборонку, дороги строим, осталось серьёзно заняться землёй-кормилицей, поднять её, засеять, а она отблагодарит, хватит и нам и тем, кто остался другом России в трудное время. СВО закончится, Бог с нами и мы победим и будем жить назло их санкциям.