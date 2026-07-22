Русская весна
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Русская весна

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В NYT заявили о неспособности Запада заставить Россию отказаться от своей позиции

В NYT заявили о неспособности Запада заставить Россию отказаться от своей позиции

Никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции, заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте.

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