В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что завербованная киевским режимом россиянка, которой поручили взорвать машину с сотрудником силовых органов, согласилась на совершение теракта в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза.