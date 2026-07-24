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RT Russia

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ФСБ: агент Украины согласилась на совершение теракта в обмен на ПМЖ в ЕС

ФСБ: агент Украины согласилась на совершение теракта в обмен на ПМЖ в ЕС

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что завербованная киевским режимом россиянка, которой поручили взорвать машину с сотрудником силовых органов, согласилась на совершение теракта в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза.

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