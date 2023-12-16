В Петербурге прощаются с журналистом Андреем Константиновым – видео

Похороны состоятся на Смоленском кладбище. На новой сцене Александринского театра началась церемония прощания с журналистом, писателем и основателем Агентства журналистских расследований Андреем Константиновым.
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