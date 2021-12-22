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Мировые цены на нефть заметно прибавили по итогам торгов вторника

Мировые цены на нефть во вторник понедельник продемонстрировали положительную динамику.Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 2,51 доллара и составили 71,12 доллара за баррель.

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