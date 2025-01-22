Президент США помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта

Суд признал его виновным в 2015 году в распространении наркотиков, отмывании денег, подделке документов и компьютерном взломеДональд Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road, где продавали наркотики.
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