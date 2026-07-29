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В муниципальных образованиях Ивановской области начата подготовка к прохождению осенне-зимнего периода

На совещании по подготовке муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону с участием заместителя председателя правительства региона Павла Колесникова, прокурора Ивановской области Андрея Жугина, руководителей муниципалитетов обсудили готовность объектов коммунальной инфраструктуры, реализацию программ модернизации ЖКХ и создание необходимых запасов топлива.

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