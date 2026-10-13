Politico: Трамп из-за недовольства Зеленского может лишить Украину разведданных

Президент США Дональд Трамп может остановить передачу разведывательных данных Украине или оказать давление на американского бизнесмена Илона Маска, чтобы тот отключил спутниковый интернет Starlink в зоне конфликта.
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