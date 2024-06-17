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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яруллин вернулся в «Ак Барс». Контракт с защитником подписан на 3 года

Контракт с 31-летним игроком подписан на 3 года – до завершения сезона-2026/27. Предыдущие три сезона он провел в «Тракторе».

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