Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева появилась на публике в атласном платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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