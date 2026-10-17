Народный артист РФ Николай Басков иногда бывает в гневе. Об этом заявил 5-tv.ru обладатель того же почетного звания, певец и композитор Игорь Крутой на юбилейном концерте певца.
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