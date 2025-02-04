Две трети животных и растений теряют генетическое разнообразие

Задолго до полного исчезновения вида его популяция сокращается и фрагментируется, что приводит к уменьшению числа потенциальных партнеров для размножения и, как следствие, к обеднению генетического разнообразия.
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