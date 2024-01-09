В Британии заявили о слабости и усталости Зеленского

Уставший украинский президент выглядит слишком слабым для того, чтобы достичь победы. Такой совсем уж предательский по отношению к Владимиру Зеленскому тезис вбрасывает британская The Daily Telegraph устами своего военного обозревателя.
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