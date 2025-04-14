Героизм сержантов Нурсеитова и Уханева: спасение и восстановление связи

Гвардии младший сержант Кайрат Нурсеитов и старший сержант Владимир Уханев проявили героизм в сражении за освобождение населенного пункта, спасая раненых и восстанавливая связь в условиях обстрела ВСУ, что позволило успешно выполнить боевую задачу.
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