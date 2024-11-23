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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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xMEMS представила бескатушечные МЭМС-динамики для открытых наушников, ноутбук...

xMEMS представила бескатушечные МЭМС-динамики для открытых наушников, ноутбук...

xMEMS представила бескатушечные МЭМС-динамики для открытых наушников, ноутбуков и носимой электроникиКалифорнийская компания xMEMS Labs развила идею твердотельных динамиков на основе технологии МЭМС до динамиков для открытых наушников и носимой, а также мобильной электроники.

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