xMEMS представила бескатушечные МЭМС-динамики для открытых наушников, ноутбук...

xMEMS представила бескатушечные МЭМС-динамики для открытых наушников, ноутбуков и носимой электроникиКалифорнийская компания xMEMS Labs развила идею твердотельных динамиков на основе технологии МЭМС до динамиков для открытых наушников и носимой, а также мобильной электроники.