Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области оказали помощь иногородним участникам дорожного движения на зимней трассе

В Госавтоинспекцию обратился иногородний гражданин со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС ОБ ДПС Госавтоинспекции Тульской области старшему лейтенанту полиции Игорю Белову и лейтенанту полиции Николаю Кузнецову за спасение на зимней трассе.