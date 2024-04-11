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Каких традиций и примет придерживаются на праздник Иван Лествичник 12 апреля для удачного года

Каких традиций и примет придерживаются на праздник Иван Лествичник 12 апреля для удачного года

Каких традиций и примет придерживаются на праздник Иван Лествичник 12 апреля для удачного года Полина АвдотьеваСтаринный славянский праздник Иван Лествичник, отмечаемый ежегодно на 12-й день апреля, остается важным событием как для наших предков, так и для современников.

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