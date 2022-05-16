Застройщики жалуются на банкиров: цены будут выше, а новостроек — меньше

Время предоставления проектного финансирования застройщикам со стороны банков увеличилось из-за кризиса на фоне проведения спецоперации на Украине, также известны случаи изменения условий по предварительно одобренным кредитам, пишет «Коммерсант».
Время предоставления проектного финансирования застройщикам со стороны банков увеличилось из-за кризиса на фоне проведения спецоперации на Украине, также известны случаи изменения условий по предварительно одобренным кредитам, пишет «Коммерсант».
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