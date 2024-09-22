Филиппо назвал олигархической бородавкой правительство Барнье

Global Look Press/Henri Szwarc/Keystone Press Agency Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал катастрофой новое правительство Мишеля Барнье и призвал его свергнуть, сообщение об этом политик опубликовал на своей странице в соцсети X.
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