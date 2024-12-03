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Калужские новости

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ТОП-100 самых влиятельных людей Калужской области–2024: Семён Федотов – 97

ТОП-100 самых влиятельных людей Калужской области–2024: Семён Федотов – 97

«Калужские новости» запустили спецпроект «100 самых влиятельных людей Калужской области – 2024». Каждый день до самого Нового года будет публиковаться список людей, которые, по мнению экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе.

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