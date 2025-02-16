Telegraph: у ВС России из-за ВСУ больше ПТРК Javelin, чем у Британии

Российские военные, благодаря действиям ВСУ, получили такое количество противотанковых управляемых ракет Javelin, что теперь оно превышает объем таких ракет у британской армии, сообщает Telegraph, ссылаясь на источник в вооруженных силах Великобритании.
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