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test mazurok

1 подписчик

❗️В Керчи задержали мужчину, который украл медали ветерана К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что из квартиры её родственника пропали ценные вещи.

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