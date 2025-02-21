❗️В Керчи задержали мужчину, который украл медали ветерана К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что из квартиры её родственника пропали ценные вещи.
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❗️В Керчи задержали мужчину, который украл медали ветерана К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что из квартиры её родственника пропали ценные вещи.