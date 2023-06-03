Журнал «Профиль»

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The Times: Сунак и Байден обсудят создание "барьеров" на пути внедрения ИИ

The Times: Сунак и Байден обсудят создание "барьеров" на пути внедрения ИИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Соединённых Штатов Джо Байден намерены обсудить создание "барьеров" на пути внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

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