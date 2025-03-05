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Закон, порядок, государство

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Полиция Тувы выявила хищение бюджетных денег при строительстве водозаборной скважины в одном из сёл

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Дзун-Хемчикский» выявили факт хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы».

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