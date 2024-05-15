Türkiye: Эрдоган провел заседание из-за новостей об угрозе госпереворота

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов.