Türkiye: Эрдоган провел заседание из-за новостей об угрозе госпереворота

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов.
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