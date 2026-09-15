Селена Гомес и Зендея блеснули на ковровой дорожке в Лос-Анджелесе

Звезды собрались на ковровой дорожке в Лос-Анджелесе: Селена Гомес выбрала сдержанный стиль, Зендея появилась в блестящем наряде, а Николь Кидман сделала ставку на перья.
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