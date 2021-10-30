Мировое обозрение

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Американские биологи выяснили, что коронавирус способен провоцировать тяжелые нарушения слуха

Американские биологи выяснили, что коронавирус способен провоцировать тяжелые нарушения слуха

Американские биологи обнаружили, что коронавирус нового типа может проникать внутрь улитки уха человека, заражать ее клетки и вызывать тяжелые нарушения слуха.

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