ACS ES&T Water: 99% бутилированной воды в 15 странах содержит вещества ПФАС

Международная группа ученых из Бирмингемского университета в Великобритании и Южного научно-технологического университета в Китае нашла перфторалкильные соединения (ПФАС) в водопроводной и бутилированной воды в разных странах мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии