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Бизнес журнал. Урал

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Явка на выборах в Свердловской области достигла 36,89%

Явка на выборах в Свердловской области достигла 36,89%

За сутки до окончания голосования явка избирателей в Свердловской области выросла на 3,64% и достигла 36,89%.

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