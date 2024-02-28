За что советская власть репрессировала детского писателя Виталия Бианки

Казалось бы, детский писатель — человек мирного труда. Вот только этого не всегда так. Виталий Бианки, например, за свою жизнь успел принять активное участие в революционной жизни страны и даже повоевать на стороне Колчака.
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