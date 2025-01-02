В России продлили особый порядок продажи заграничных лекарств В России продлевается особый режим продажи зарубежных лекарств, который должен помочь избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки критически важных медикаментов.
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