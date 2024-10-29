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Украинский депутат раскрыл секрет "тысячи гривен" Зеленского: "Страдания - одна гривна в день"

Украинский депутат раскрыл секрет "тысячи гривен" Зеленского: "Страдания - одна гривна в день"

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, раскрыл секрет "тысячи гривен" Владимира Зеленского.

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