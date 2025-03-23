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СССР-Россия

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  • Виктор Полуэктов
    Очень хороший кивок-упоминание об одном славном случае с американским авианосным ордером было в нашем фильме "72 метр...Как советский Ёрш...
  • Надежда
    Правильно, гнать устроителей майданов за океан! Пусть там покупают предателей!((😡Как Москва помога...
  • Иринушка
    А что, хохлы могут говорить правду ? Вот уж не замечала...О разрухе в Крыму

Как советский Ёрш "забодал" американский авианосец: 60 лет назад представлены АПЛ проекта 671, одна из них чуть не утопила легенду US NAVY

Как советский Ёрш "забодал" американский авианосец: 60 лет назад представлены АПЛ проекта 671, одна из них чуть не утопила легенду US NAVY

Первая АПЛ проекта 671 "Ерш" была спущена на воду в марте 1965 года. Всего в Ленинграде на Адмиралтейских верфях было произведено 16 единиц, но они оставили заметный след в советско-американском морском противостоянии эпохи "Холодной войны".

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
&quot;Ёрш&quot; дело серьёзное. Хоть в стакане, хоть в рыболовной сети. А в открытом океане  -  тем более.
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18 час.
Александр Салтановский
С пиндосами - только так!
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18 час.
Виктор Полуэктов
Очень хороший кивок-упоминание об одном славном случае с американским авианосным ордером было в нашем фильме &quot;72 метра&quot;.    ))
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12 час.
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