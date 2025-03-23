Как советский Ёрш "забодал" американский авианосец: 60 лет назад представлены АПЛ проекта 671, одна из них чуть не утопила легенду US NAVY

Первая АПЛ проекта 671 "Ерш" была спущена на воду в марте 1965 года. Всего в Ленинграде на Адмиралтейских верфях было произведено 16 единиц, но они оставили заметный след в советско-американском морском противостоянии эпохи "Холодной войны".