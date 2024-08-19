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В ЛДПР предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ

В ЛДПР предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким 19 августа планирует внести в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи.

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