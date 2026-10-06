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Царьград

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В Нижнем Новгороде 6 октября ожидаются дожди и до +12°C

В Нижнем Новгороде 6 октября ожидаются дожди и до +12°C

В воскресенье в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют дождь и облачность при дневной температуре до +12°C.

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