Депутат отстреливался, а пьяные приезжие тыкали ножами В Самаре - скандал с участием депутата и мигрантов, который иллюстрирует беспомощность местной полиции против приезжих.
Спасение девушки-свидетеля в Самаре
Комментарии
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МБ
Максим Буров
Логическая цепочка. Девушка позвонила Турусину. Турусин позвонил Матвееву. Матвеев позвонил Бастрыкину. Бастрыкин позвонил Путину. Путин позвонил Алиеву.И..... извинился.
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19 час.
ВА
Владимир Анохин
Верно. Их президент дал отмашку на хамство и вседозволенность.
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19 час.
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