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В Еврокомиссии призвали к затягиванию украинского конфликта

В Еврокомиссии призвали к затягиванию украинского конфликта

Шестидесятивосьмилетний Андрюс Кубилюс по кличке Кубик - персонаж известный, русофоб эталонный. Отпрыск советского литературного критика Витаутаса Кубилюса (член Союза писателей Литовской ССР с 1956 года) и советского литературоведа Янины Жекайте, членов КПСС, которые в конце 1980-х моментально превратились в махровых антисоветчиков и пылких литовских националистов.

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