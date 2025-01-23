Шестидесятивосьмилетний Андрюс Кубилюс по кличке Кубик - персонаж известный, русофоб эталонный. Отпрыск советского литературного критика Витаутаса Кубилюса (член Союза писателей Литовской ССР с 1956 года) и советского литературоведа Янины Жекайте, членов КПСС, которые в конце 1980-х моментально превратились в махровых антисоветчиков и пылких литовских националистов.