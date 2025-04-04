В Китае рассказали о первой в мире машине для строительства лунной базы

Рендер, демонстрирующий процесс строительства будущей лунной исследовательской станции / © China Media Group По словам Вэйжэня, разрабатываемая китайскими инженерами машина на солнечных батареях сможет полностью расплавлять лунный реголит, а затем использовать этот материал для производства кирпичей различных размеров с помощью технологии 3D-печати.