Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Так и хочется спросить: "мужик, ты это вообще о чём и на каких м-даков эта мулька рассчитана?!"

Так и хочется спросить: "мужик, ты это вообще о чём и на каких м-даков эта мулька рассчитана?!"

Прочитал фантазийную сказку известного в прошлом чиновника, курировавшего, помимо прочего, Украину и много сил и времени потратившего на переговоры с её начальством и по её поводу с начальством западным, насчёт Глобального Севера.

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