Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность отказаться от прямой трансляции казни Нидала Хасана — военного психиатра, приговорённого к смертной казни за стрельбу на базе Форт-Худ в 2009 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.