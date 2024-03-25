Повестка в видеоиграх, а видеоигры — в ЕГЭ

Разработчики игр занервничали, пытаются усидеть на двух стульях. Напомню, недавно вскрылось, что в игровые студии приходят радужные шантажисты, требуя впрыскивать в игры лошадиные дозы повестки: менять красивых персонажей на некрасивых, белых — на цветных, мужчин — на женщин, нормальных — на любителей странного.