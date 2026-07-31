Взрывной гений «Сталкера»: почему Александр Кайдановский конфликтовал с режиссерами, дрался на улицах и ушел в 49 лет

Лицо главного героя из картины «Сталкер» Андрея Тарковского невозможно забыть: леденящий, почти гипнотический взгляд, резкие движения и внутренний надлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Три платья, часы за миллионы и свадьба, которую обсуждала вся страна: как Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечали свой главный день
- Подписал 150 страниц не глядя: как Шаляпин объясняет смерть жены-миллионерши и споры о наследстве
- Артист цирка, бывший муж Пугачёвой и Дед Мороз: как живёт 81-летний отец Кристины Орбакайте
Свежие комментарии