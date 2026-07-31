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Взрывной гений «Сталкера»: почему Александр Кайдановский конфликтовал с режиссерами, дрался на улицах и ушел в 49 лет

Взрывной гений «Сталкера»: почему Александр Кайдановский конфликтовал с режиссерами, дрался на улицах и ушел в 49 лет

Лицо главного героя из картины «Сталкер» Андрея Тарковского невозможно забыть: леденящий, почти гипнотический взгляд, резкие движения и внутренний надлом.

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