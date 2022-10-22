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В популярном среди россиян мессенджере WhatsApp среди расширений могут скрываться вирусы

В популярном среди россиян мессенджере WhatsApp среди расширений могут скрываться вирусы

Об этом в беседе с агентством “Прайм” предупредил директор компании “ИТ-Резерв” Павел Мясоедов. Эксперт пояснил, что пользователь может скачать неофициальную версию мессенджера, в которой есть определенные “дополнения” (намеренно или случайно).

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