В популярном среди россиян мессенджере WhatsApp среди расширений могут скрываться вирусы

Об этом в беседе с агентством “Прайм” предупредил директор компании “ИТ-Резерв” Павел Мясоедов. Эксперт пояснил, что пользователь может скачать неофициальную версию мессенджера, в которой есть определенные “дополнения” (намеренно или случайно).