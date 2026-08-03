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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»

Бывший главный тренер « Автомобилиста » Николай Заварухин рассказал о взаимоотношениях с Павлом Дацюком , который с 2022 по 2024 год работал в клубе.

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