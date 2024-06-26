Учёные предполагают, что центр Млечного Пути «населён» новым классом звёзд, подпитывающихся тёмной материей

В нашей быстро расширяющейся Вселенной жизнь звезд идет по известным сценариям путям: они сжигают водород, а затем гелий, затем увеличиваются в размерах, пока не исчерпают своё ядерное топливо и разрушатся, не в силах противостоять силе гравитации.