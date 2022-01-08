Хамская шутка Блинкена о русских в Казахстане заставила МИД РФ дать жесткий ответ

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации не оставили без внимания недавнее заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, посвященное событиям в Казахстане и решению Москвы оказать этой стране помощь по линии ОДКБ.
Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации не оставили без внимания недавнее заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, посвященное событиям в Казахстане и решению Москвы оказать этой стране помощь по линии ОДКБ.
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