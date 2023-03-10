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В результате стрельбы в Гамбурге погибли шесть человек, а ранения получили более двадцати

В результате стрельбы в Гамбурге погибли шесть человек, а ранения получили более двадцати

В результате стрельбы, которая ранее была открыта в Гамбурге, ранения получили не менее 24 человек. Издание Hamburger Morgenpost отмечает, что семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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